Transfert à la Donnarumma : Guardiola prépare un gros coup au PSG !

Alexis Brunet

Cet été, Manchester City a réussi à attirer Gianluigi Donnarumma, qui était poussé vers la sortie par le PSG. Toutefois, l’Italien ne serait pas le seul joueur du club de la capitale à intéresser Pep Guardiola. En effet, l’entraîneur des Cityzens suivrait également avec attention la situation de Warren Zaïre-Emery qui pourrait commencer à réfléchir à son avenir.

Il y a quelques mois, voir Gianluigi Donnarumma porter un autre maillot que celui du PSG semblait presque inimaginable. Le portier avait été l’un des acteurs clés du titre parisien en Ligue des champions et il s’imposait alors comme le meilleur gardien de but au monde. Mais Luis Enrique est passé par là et l’entraîneur espagnol a indiqué le chemin de la sortie à l’Italien.

Direction Manchester City pour Donnarumma Gianluigi Donnarumma a donc quitté le PSG et cela s’est fait dans les derniers instants du mercato. L’ancien Parisien a finalement rejoint Manchester City, pour devenir le portier titulaire des Skyblues, qui s’étaient entretemps débarrassés d’Ederson, parti à Fenerbahçe.