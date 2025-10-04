PSG : Un crack à Barcelone, la folle anecdote de Luis Enrique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, le PSG se déplace à Lille pour tenter de conserver la tête du championnat. Le club sort d'une victoire décrochée dans les derniers instants face au FC Barcelone en Ligue des champions malgré un effectif réduit par les blessures. Luis Enrique a d'ailleurs décidé de faire rentrer Quentin Ndjantou sur le terrain, quelques jours après une première expérience face à Auxerre. Une décision pas forcément très rassurante.

Champions d'Europe en titre, les hommes de Luis Enrique ont parfaitement répondu aux attaques catalanes en réussissant à s'imposer (2-1). L'entraîneur espagnol avait fait appel au jeune Quentin Ndjantou, qui joue avec la réserve, pour entrer en fin de match. Une grande première à 18 ans qui n'a pas laissé Luis Enrique tranquille sur le banc.

Luis Enrique conquis par Ndjantou Profitant de l'absence de pas mal de joueurs importants de l'effectif, Quentin Ndjantou était du voyage à Barcelone, lui qui a fait ses débuts professionnels face à Auxerre le week-end dernier. Luis Enrique est satisfait de voir que même les jeunes pousses suivent le rythme. « Il y a une connexion réelle, vraie. C'est facile. On travaille tous ensemble. Quand les joueurs arrivent en A, ils peuvent performer dès le premier jour. Les jeunes sont très ouverts, très courageux. J'ai fait une blague il y a deux minutes sur Quentin Ndjantou. Contre le Barça, j'étais plus nerveux que lui (sourire) ! C'est surprenant, mais c'est joli de voir cette mentalité. J'aime ça » a-t-il réagi en conférence de presse à la veille du choc face au LOSC.