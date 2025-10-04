PSG : Un crack à Barcelone, la folle anecdote de Luis Enrique !

Ce dimanche, le PSG se déplace à Lille pour tenter de conserver la tête du championnat. Le club sort d'une victoire décrochée dans les derniers instants face au FC Barcelone en Ligue des champions malgré un effectif réduit par les blessures. Luis Enrique a d'ailleurs décidé de faire rentrer Quentin Ndjantou sur le terrain, quelques jours après une première expérience face à Auxerre. Une décision pas forcément très rassurante.
Champions d'Europe en titre, les hommes de Luis Enrique ont parfaitement répondu aux attaques catalanes en réussissant à s'imposer (2-1). L'entraîneur espagnol avait fait appel au jeune Quentin Ndjantou, qui joue avec la réserve, pour entrer en fin de match. Une grande première à 18 ans qui n'a pas laissé Luis Enrique tranquille sur le banc.
Luis Enrique conquis par Ndjantou
Profitant de l'absence de pas mal de joueurs importants de l'effectif, Quentin Ndjantou était du voyage à Barcelone, lui qui a fait ses débuts professionnels face à Auxerre le week-end dernier. Luis Enrique est satisfait de voir que même les jeunes pousses suivent le rythme. « Il y a une connexion réelle, vraie. C'est facile. On travaille tous ensemble. Quand les joueurs arrivent en A, ils peuvent performer dès le premier jour. Les jeunes sont très ouverts, très courageux. J'ai fait une blague il y a deux minutes sur Quentin Ndjantou. Contre le Barça, j'étais plus nerveux que lui (sourire) ! C'est surprenant, mais c'est joli de voir cette mentalité. J'aime ça » a-t-il réagi en conférence de presse à la veille du choc face au LOSC.
Ndjantou prêt à s'intégrer au groupe ?
Si Quentin Ndjantou a pu profiter de certaines absences, le joueur de 18 ans pourrait être de nouveau utilisé par Luis Enrique dans les prochains mois. L'ailier gauche a déjà traversé les différentes sélections françaises mais ne dispute pas la Coupe du monde des moins de 20 ans en ce moment, le PSG ayant refusé de le libérer.