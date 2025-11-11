Transfert à Barcelone : C’est confirmé pour un crack de l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Milieu de terrain du Paris FC, Maxime Lopez a démarré sa carrière à l'OM en 2016 alors qu'il avait 18 ans. Le joueur a connu un début assez mouvementé car il a été approché par le FC Barcelone en 2017. Une histoire qui semblait impossible à croire pour bon nombre de supporters. Mais presque dix ans plus tard, Lopez est revenu sur cette histoire.

Considéré comme une grande révélation pour ses débuts professionnels, Maxime Lopez a attiré l'attention sur lui en vue du mercato. Le Marseillais a même été approché par le FC Barcelone à l'époque, une destination qui semblait irréelle pour lui. Finalement il est resté à l'OM jusqu'en 2021 mais il n'a pas oublié cette porte entrouverte.

« J’ai été beaucoup moqué, les gens pensaient que je mentais » A l'époque, l'approche du FC Barcelone était une nouvelle qui surprenait tout le monde et pas grand monde y croyait. Quelques années plus tard, Maxime Lopez assure que cette histoire est vraie. « Personne détrônera jamais Messi, mais c’est bien que vous ayez retrouvé ça (la couverture de Mundo Deportivo, ndlr) parce j’ai été beaucoup moqué, les gens pensaient que je mentais. Après ma première année où vraiment je suis performant, je fais une belle saison, il y a un contact avec le directeur sportif. Que les gens le veuillent ou non, oui, il a appelé mon agent et il a dit qu’il attendait que je confirme une saison encore » révèle-t-il dans Détective Mathoux.