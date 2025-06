Transfert à 90M€ : Il dit non au PSG !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sous le maillot du Sporting Portugal, Viktor Gyökeres a encore affolé les compteurs. En effet, le serial buteur suédois n’a cessé de faire trembler les filets. Des performances qui devraient lui permettre de rejoindre un club plus huppé cet été. Alors que Gyökeres a notamment été annoncé dans le viseur du PSG, Luis Enrique n’hésitera pas à dire non.

Vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG est donc aujourd’hui la meilleure équipe d’Europe. Il n’empêche que cet été, l’effectif de Luis Enrique devrait connaitre certaines retouches. Qui débarquera alors à Paris ? Un numéro 9 sera-t-il recruté ? Cette saison, l’entraîneur du PSG a décidé de se passer de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani , préférant Ousmane Dembélé à cette position. Acheter Viktor Gyökeres du Sporting Portugal pourrait-il lui faire revoir ses plans ?

« S’il veut il est sur le banc toute l’année »

Si Luis Campos veut recruter Viktor Gyökeres, il faudra avoir le feu vert de Luis Enrique. En effet, pour Big Five, Loïc Tanzi, journaliste L’Equipe, a expliqué : « C’est marrant parce qu’au PSG, sous Luis Enrique, le directeur sportif qu’on a connu, très technicien, il ne l’est plus. Il lui a fait comprendre en gros c’est moi le coach, c’est moi qui décide du sportif, tu es le conseiller sportif tu ne décides pas de ce que moi je mets sur la pelouse. Il présente ses joueurs à Luis Enrique, mais c’est Luis Enrique qui décide des joueurs qui signent au PSG. Il a essayé d’imposer des joueurs à Luis Enrique et Luis Enrique a dit très clairement : « tu peux faire venir tes joueurs mais c’est moi qui les fait jouer ». Ça veut dire que tu peux faire venir Gyökeres pour 90M€, s’il veut il est sur le banc toute l’année ».