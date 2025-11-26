Transfert à 90M€ : Ça vire au flop au PSG, le nom du coupable est balancé !

Aujourd’hui prêté à Tottenham, Randal Kolo Muani retrouvait ce mercredi soir le PSG à l’occasion de la rencontre de Ligue des Champions. Le Français avait là l’occasion de se montrer face au club où son transfert à 90M€ a été un échec. Un flop qu’il faudrait visiblement mettre à l’actif de Kolo Muani, qui serait le principal responsable de tout cela selon Younes Belhanda.
A l’été 2023, le PSG dépensait une grosse fortune pour s’offrir Randal Kolo Muani. Au terme d’un interminable feuilleton, le Français avait fini par rejoindre le club de la capitale, moyennant un chèque de 90M€. Un investissement colossal qui faisait que RKM était très attendu à Paris. Mais voilà que si Kolo Muani avait excellé en Allemagne, sous le maillot du PSG, ça a un été un flop.
« Quand tu mets 90 millions sur un joueur, tu dois te montrer d’entrée »
Randal Kolo Muani au PSG, ça a donc été un échec. Mais qui est le responsable ? Au micro de RMC, Younes Belhanda a désigné l’actuel attaquant prêté à Tottenham : « On va toujours dire que c’est le joueur le responsable parce qu’il doit se montrer. Au PSG, où tu veux gagner tout, tu dois te mettre au niveau. Après, est-ce qu’on lui a laissé le temps ? Je ne pense pas, pas assez. Quand tu mets 90 millions sur un joueur, tu dois te montrer d’entrée. Tu n’as pas le temps ».
« C’est en partie sa faute »
« Pour moi, c’est en partie sa faute. Il ne s’est pas trop montré. Il a eu l’occasion, il a joué des matchs, il a eu le temps de se montrer. On l’a peut-être pas mis dans les meilleures conditions. Je ne le vois pas comme un pur neuf, je le vois plus tourner derrière un attaquant de pointe, ou je le vois plus sur un côté », a ensuite expliqué l’ancien joueur de Montpellier.