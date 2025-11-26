Transfert à 90M€ : Ça vire au flop au PSG, le nom du coupable est balancé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui prêté à Tottenham, Randal Kolo Muani retrouvait ce mercredi soir le PSG à l’occasion de la rencontre de Ligue des Champions. Le Français avait là l’occasion de se montrer face au club où son transfert à 90M€ a été un échec. Un flop qu’il faudrait visiblement mettre à l’actif de Kolo Muani, qui serait le principal responsable de tout cela selon Younes Belhanda.

A l’été 2023, le PSG dépensait une grosse fortune pour s’offrir Randal Kolo Muani. Au terme d’un interminable feuilleton, le Français avait fini par rejoindre le club de la capitale, moyennant un chèque de 90M€. Un investissement colossal qui faisait que RKM était très attendu à Paris. Mais voilà que si Kolo Muani avait excellé en Allemagne, sous le maillot du PSG, ça a un été un flop.

« Quand tu mets 90 millions sur un joueur, tu dois te montrer d’entrée » Randal Kolo Muani au PSG, ça a donc été un échec. Mais qui est le responsable ? Au micro de RMC, Younes Belhanda a désigné l’actuel attaquant prêté à Tottenham : « On va toujours dire que c’est le joueur le responsable parce qu’il doit se montrer. Au PSG, où tu veux gagner tout, tu dois te mettre au niveau. Après, est-ce qu’on lui a laissé le temps ? Je ne pense pas, pas assez. Quand tu mets 90 millions sur un joueur, tu dois te montrer d’entrée. Tu n’as pas le temps ».