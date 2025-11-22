Transfert à 70M€ : Les joueurs du PSG réclament un gros joueur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Déjà ardemment courtisé par les dirigeants du PSG lors du mercato estival 2024, Khvicha Kvaratskhelia a finalement bouclé son arrivée au sein du club de la capitale six mois plus tard, en janvier 2025, pour 70M€. Plusieurs éléments ont poussé les dirigeants parisiens à foncer sur l'attaquant géorgien, et notamment le fait qu'il était très réclamé au sein du vestiaire du PSG.

Le PSG avait réussi un gros coup sur le marché des transfert l'hiver dernier en recrutant Khvicha Kvaratskhelia (24 ans) pour 70M€, en provenance de Naples. Il faut dire que l'attaquant géorgien figurait déjà sur la short-list de Luis Campos six mois auparavant, durant le mercato estival, et Kvaratskhelia a d'ailleurs joué un rôle majeur dans la campagne victorieuse du PSG en Ligue des Champions juste après son arrivée.

« L’effectif le réclamait » Interrogé par Canal Supporters, le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins livre les coulisses de ce gros transfert hivernal au PSG : « L’arrivée de Kvara, le PSG a décidé de l’activer pour trois raisons : le PSG était déjà sur lui pendant l’été, mais ça n’a pas pu se faire. Naples était vendeur et prêt à revoir le prix, et puis l’effectif le réclamait », indique Hawkins.