Transfert à 70M€ : Les joueurs du PSG réclament un gros joueur !

Déjà ardemment courtisé par les dirigeants du PSG lors du mercato estival 2024, Khvicha Kvaratskhelia a finalement bouclé son arrivée au sein du club de la capitale six mois plus tard, en janvier 2025, pour 70M€. Plusieurs éléments ont poussé les dirigeants parisiens à foncer sur l'attaquant géorgien, et notamment le fait qu'il était très réclamé au sein du vestiaire du PSG.
Le PSG avait réussi un gros coup sur le marché des transfert l'hiver dernier en recrutant Khvicha Kvaratskhelia (24 ans) pour 70M€, en provenance de Naples. Il faut dire que l'attaquant géorgien figurait déjà sur la short-list de Luis Campos six mois auparavant, durant le mercato estival, et Kvaratskhelia a d'ailleurs joué un rôle majeur dans la campagne victorieuse du PSG en Ligue des Champions juste après son arrivée.
« L’effectif le réclamait »
Interrogé par Canal Supporters, le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins livre les coulisses de ce gros transfert hivernal au PSG : « L’arrivée de Kvara, le PSG a décidé de l’activer pour trois raisons : le PSG était déjà sur lui pendant l’été, mais ça n’a pas pu se faire. Naples était vendeur et prêt à revoir le prix, et puis l’effectif le réclamait », indique Hawkins.
« Doué n’avait pas encore le niveau »
« Même si Barcola marchait bien, Doué n’avait pas encore le niveau qu’il a eu par la suite. Ils se disaient que ramener un peu de concurrence c’était intéressant », poursuit le journaliste de RMC sur les raisons qui ont poussé le PSG à foncer sur Khvicha Kvaratskhelia en plein milieu de la saison dernière. Un transfert qui a effectivement relancé la hiérarchie des attaquants du club de la capitale...