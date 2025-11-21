Luis Enrique vire deux stars : C'est le choc au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc du PSG en 2023 afin de remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique avait immédiatement pris des décisions radicales à l'image de celle de se séparer de plusieurs cadres de l'effectif. Et non des moindres puisque Lionel Messi et Neymar ont fait les frais de l'arrivée du technicien espagnol.

Après une saison compliquée, Christophe Galtier n'avait pas été conservé par la direction du PSG qui a choisi Luis Enrique pour le remplacer. Le technicien espagnol a ainsi débarqué en 2023 avec l'intention de lancer un tout nouveau projet. Par conséquent, il a fallu se séparer de nombreux joueurs, et non des moindres, puisque Lionel Messi et Neymar avaient quitté le PSG sous l'impulsion de Luis Enrique comme le rappelle le journaliste de RMC Fabrice Hawkins.

Luis Enrique vire Messi et Neymar « Messi, il était déjà établi qu’il n’allait pas prolonger. Alors que pourtant ça avait été une idée, une piste de réflexion les mois qui ont précédé son arrivée. Mais les deux parties avaient convenues de cela », estime-t-il dans une interview accordée à Canal-Supporters, avant de poursuivre en évoquant plus précisément le cas Neymar.