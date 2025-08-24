Transfert à 70M€ : Le PSG le rend complètement fou !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG et la Juventus de Turin négocient pour un nouveau prêt de Randal Kolo Muani. Les discussions sont très avancées, mais Paris demanderait finalement 70M€ pour son attaquant, une somme trop importante pour la Vieille Dame. Plus globalement, Igor Tudor a évoqué le mercato ce samedi, une période qui rend fou l’entraîneur turinois.

La fin de mercato devrait être relativement calme à Paris, du moins pour ce qui est des arrivées. En effet, le PSG n’attendrait plus de renforts, mais certains départs devraient se décanter dans les prochains jours. On pense notamment à Gianluigi Donnarumma qui est pisté par Manchester City, mais d’autres Parisiens sont aussi poussés vers la sortie comme Randal Kolo Muani par exemple.

Kolo Muani tout proche de la Juventus Si l’avenir de Gianluigi Donnarumma devrait s’écrire du côté de l’Angleterre, Randal Kolo Muani lui pourrait bien rejoindre l’Italie. En effet, depuis plusieurs mois le Français est dans le viseur de la Juventus de Turin qui souhaite le faire revenir après son prêt réussi. Les négociations sont très avancées entre les deux formations, mais aux dernières nouvelles le PSG demanderait environ 70M€ pour son attaquant, ce qui a mis un frein aux discussions.