Transfert à 70M€ : Coup de théâtre, le PSG surprend tout le monde !

Alexis Brunet

Cela fait maintenant un long moment que le PSG est en négociations avec la Juventus de Turin au sujet de Randal Kolo Muani. Le club de la capitale était d’ailleurs très proche d’un accord avec la Vieille Dame dernièrement, mais il a finalement décidé de demander pas moins de 70M€, ce qui a fait échouer le deal.

Avant la fin du mercato, le PSG compte bien faire de la place dans son effectif. En effet, le club de la capitale a encore de nombreux indésirables sur les bras et le temps presse. Ce dimanche, le club de la capitale s’est toutefois séparé de Renato Sanches, qui après des prêts à l’AS Rome et au Benfica Lisbonne va cette fois découvrir le Panathinaïkos.

Le PSG négocie avec la Juventus pour Kolo Muani Parmi les indésirables qu’il reste au PSG, Randal Kolo Muani a de bonnes chances de s’en aller. Après un prêt réussi en seconde partie de saison dernière, le Français pourrait bien revenir à la Juventus de Turin. Des négociations existent entre les deux clubs et cela depuis plusieurs mois, mais pour le moment aucun accord n’a été trouvé.