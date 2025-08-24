Transfert d'un attaquant : La presse italienne lâche une bombe sur le PSG !

Amadou Diawara

Prêté à la Juventus lors du deuxième acte de la saison dernière, Randal Kolo Muani était parti pour faire son retour à Turin lors de ce mercato estival. Toutefois, les négociations avec le PSG se sont refroidies. A tel point que la Vieille Dame aurait déjà identifié cinq alternatives à Randal Kolo Muani : Loïs Openda (RB Leipzig), Ademola Lookman (Atalanta), Rasmus Hojlund (Manchester United), Nicolas Jackson et Christopher Nkunku (Chelsea).

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, Randal Kolo Muani est poussé vers la sortie par la direction du PSG. Alors que Luis Enrique ne compte plus sur lui, l'international français semblait être destiné à faire son retour à la Juventus.

PSG-Juventus : Coup de froid pour Kolo Muani Prêté à la Juventus lors du dernier mercato hivernal, Randal Kolo Muani a fait son retour au PSG après la Coupe du Monde des clubs. Alertée par la situation de l'attaquant de 26 ans, la Vieille Dame était déterminée à le rapatrier à Turin cet été. Toutefois, à en croire la Gazzetta dello Sport, les négociations entre le PSG et la Juve ont pris du plomb dans l'aile. A tel point que les Bianconeri ont désormais d'autres cibles en tête pour renforcer leur attaque.