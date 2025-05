Transfert à 70M€ au PSG, «je ne pouvais pas rêver mieux»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé de Benfica pour 70 millions d’euros, Joao Neves symbolise le renouveau du Paris Saint-Germain sous Luis Enrique. À seulement 20 ans, l'international portugais incarne ce projet ambitieux centré sur la jeunesse. Après la victoire contre Arsenal, Joao Neves a évoqué sa joie de pouvoir disputer la finale de la Ligue des champions pour la première fois de sa carrière.

Cinq années après avoir atteint la finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, dans un contexte particulier en pleine pandémie de Covid-19, le PSG aura une nouvelle occasion de décrocher le Graal européen le 31 mai. Et c’est métamorphosé que le club de la capitale se présentera face à l’Inter, sans Marco Verratti, Neymar, ou encore Kylian Mbappé.

Joao Neves, l’un des symboles du nouveau PSG

Depuis deux ans, le PSG a décidé de miser davantage sur la jeunesse et moins sur les stars avec Luis Enrique. Joao Neves, arrivé l’été dernier en provenance de Benfica pour 70M€ bonus compris, incarne parfaitement ce nouveau projet du haut de ses 20 ans. Interrogé après la victoire contre Arsenal par MovistarTV, l’international portugais savourait ce succès.

« Je ne pouvais pas rêver mieux »

« On souffre toujours en Ligue des champions et nous étions prêts. Qu'est-ce que cette finale représente pour moi ? Je suis très heureux, c'est ma première année ici à Paris et je ne pouvais pas rêver mieux, confie Joao Neves. Cela aurait été étrange de ne pas atteindre la finale parce que nous avons fait un grand parcours ».