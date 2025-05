Mbappé trollé avec le PSG, il vole à son secours !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Éliminé au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions par Arsenal, Kylian Mbappé ne remportera pas la C1 pour sa première saison au Real Madrid. En revanche, le PSG, orphelin de son numéro 7, va avoir l’opportunité de la remporter. Alors que les fans parisiens ont trollé leur ancienne star sur les réseaux sociaux, Jérôme Rothen est monté au créneau pour le Bondynois.

Une potentielle catastrophe pour Kylian Mbappé. Parti libre du PSG sans laisser la moindre indemnité de transfert au club, l’attaquant du Real Madrid, éliminé de la Ligue des Champions en quarts de finale par Arsenal, a vu son ancienne formation se hisser jusqu’en finale de la C1 en éliminant ces mêmes Gunners ce mercredi soir (2-1).

« Je serais parti très loin ! »

Cela n’a pas manqué d’amuser les supporters du PSG, qui en veulent toujours à Kylian Mbappé. En mars 2023, après une nouvelle élimination en 8ème de finale, le Bondynois affirmait : « Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin ! ». Une phrase qu’ont repris avec ironie les supporters parisiens au lendemain de cette qualification historique en finale de la Ligue des Champions. Si le départ de Mbappé a fait du bien à la formation de Luis Enrique, désormais plus unie, Jérôme Rothen refuse de croire que sans le capitaine des Bleus, le PSG est plus fort.

« Rajoutez un Kylian Mbappé dans l’effectif, je suis sûr que le PSG serait aussi fort, voire plus fort »

« Je suis très critique sur Mbappé sur d’autres choses, mais il ne faut pas oublier ce qu’il a donné à Paris pendant sept ans, c’est beaucoup sur une carrière. C’est quasiment un tiers, il a marqué l’histoire du club, il est le meilleur buteur de l’histoire du club. Alors oui, il a fauté en termes de communication et même en termes de comportement surtout l’année dernière, je pense qu’il a trahi beaucoup de Parisiens, qui aimaient voir Kylian Mbappé jouer au PSG. Mais après, se réjouir du fait qu’il est parti et que le PSG gagne, moi je n’y crois pas. Kylian reste un grand joueur, et que vu comment ça s’est passé collectivement pour Paris avec un Luis Enrique qui connaît parfaitement ses joueurs, si vous lui rajoutez un Kylian Mbappé dans l’effectif, je suis sûr que le PSG serait aussi fort, voire plus fort », a lâché l’ancien Parisien (2004-2010) au micro des Grandes Gueules sur RMC.