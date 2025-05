Départ de Mbappé : L'incroyable sortie du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, Kylian Mbappé s’en allait du PSG, et signait libre au Real Madrid, souhaitant notamment se rapprocher d’une victoire en Ligue des Champions. Pour sa première saison sans le Bondynois, Paris réalise un exercice 2024-2025 déjà historique. Pour Gianluigi Donnarumma, le club parisien est bien plus uni depuis le départ du Français.

« Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin ! ». Que cette déclaration de Kylian Mbappé, prononcée en mars 2023, semble loin. Ayant quitté le PSG l’été dernier afin de s’engager libre en faveur du Real Madrid, l’attaquant français a été éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par Arsenal.

Le PSG plus fort sans Mbappé ?

De son côté, le PSG a sorti les Gunners ce mercredi soir lors des demi-finales, et ira à Munich le 31 mai prochain afin d’y disputer la finale face à l’Inter Milan. Une ironie du sort pour Kylian Mbappé, qui au moment de son départ, laissait planer beaucoup de doute sur la capacité offensive du club parisien sans sa présence. Force est de constater que quasiment un an plus tard, ce départ a permis au PSG de devenir plus uni, et ce n’est pas Gianluigi Donnarumma qui dira le contraire.

« Nous sommes plus une équipe »

« L'état d'esprit a changé, nous sommes plus une équipe. L'équipe est très unie, nous sommes très bien ensemble. Nous avons gagné un Euro comme ça, cela fait la différence dans toutes les équipes », a lâché le gardien italien à Prime Vidéo Italia, interrogé sur le départ du Bondynois.