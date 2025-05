Il balance sur sa «souffrance» au PSG !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a validé son ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Après le coup de sifflet final du choc face à Arsenal au Parc des Princes, Luis Enrique a affirmé que ce match avait été une torture pour son équipe et lui.

Après une victoire (0-1) à l'Emirates Stadium, le PSG s'est imposé au Parc des Princes face à Arsenal (2-1). Résultat, le club de la capitale est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions.

PSG-Arsenal a été éprouvant pour Luis Enrique

Interrogé au micro de Canal + ce mercredi soir, Luis Enrique a analysé la victoire du PSG face à Arsenal à Paris. Et le coach du club rouge et bleu a reconnu que ce match l'avait marqué émotionnellement.

«Quelle souffrance ce match»

« C’est beaucoup d’émotions, trop. Quelle souffrance ce match. Arsenal a très bien joué. Ils ont mis beaucoup de force. Nous avons été obligés de défendre tout le temps et d’aller chercher des contre-attaques. Ce n’est pas le match que nous voulions mais… Quand tu as tous les ballons à défendre sur coups de pied arrêtés, c’est difficile. On a fait beaucoup d’efforts pour chercher des solutions et ça été très difficile (…) Pour moi, c’est important de rester calme. Sinon, je serais expulsé à chaque match », a confié Luis Enrique, le technicien du PSG.