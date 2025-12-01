Transfert à 66M€ : Il annonce du lourd au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier le PSG n'a pas passé beaucoup de temps à se concentrer sur le mercato. En effet en dehors de Lucas Chevalier, le club n'a recruté qu'Illya Zabarnyi pour étoffer un peu plus son secteur défensif. Le jeune Ukrainien fait un début de saison assez mitigé. Gaël Clichy a pris sa défense et pense qu'il faut encore lui laisser le temps d'exploser.

Recruté à Bournemouth l'été dernier, Illya Zabarnyi débarque dans une équipe qui vient de gagner la Ligue des champions et on s'attend forcément à ce qu'il soit au niveau du reste de l'équipe. Mais ce n'est pas vraiment le cas et les critiques fusent à son égard. Pour Gaël Clichy, ce choix de recrutement ne posera pas de problèmes à l'avenir dans la quête du PSG de soulever d'autres trophées.

Zabarnyi attendu au tournant Recruté pour 66M€ par le PSG, Illya Zabarnyi a eu régulièrement l'occasion de montrer de quoi il est capable sur le terrain ces derniers mois. L'Ukrainien peine encore à convaincre totalement et il a encore besoin de plus de temps pour réussir son adaptation. « Pour les nouveaux joueurs, qui arrivent de Bournemouth par exemple, il faut leur laisser du temps. Je sais qu'on a pas le temps dans le football, mais il sort d'une saison exceptionnelle en Premier League, c'est une nouvelle façon de voir le football, une nouvelle façon de défendre, avec beaucoup plus d'espace dans le dos, parce que ce n'était pas ça à Bournemouth » réagit d'abord Gaël Clichy dans l'After Foot sur RMC.