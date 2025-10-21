Transfert à 55M€ : La grossière erreur du PSG !

Axel Cornic

Arrivé pour faire oublier un Gianluigi Donnarumma poussé vers la sortie par Luis Enrique, Lucas Chevalier devait chasser tous les doutes en ce début de saison. C’est pourtant l’inverse qui s’est passé, puisque l’inquiétude grandi au Paris Saint-Germain autour du gardien français.

C’est le gros rebondissement de l’été. Considéré comme l’un des meilleurs au monde, Gianluigi Donnarumma a été lâché par le PSG, qui a préféré miser sur Lucas Chevalier. Mais ce dernier n’a pas vraiment répondu aux attentes et les critiques se font de plus en plus nombreuses.

« Pour l’instant, même au pied, je ne vois pas la plus-value par rapport à Donnarumma » C’est le cas avec Walid Acherchour, persuadé que le PSG n’a pas fait le bon choix en remplaçant Donnarumma par Chevalier. « Pour l’instant, même au pied, je ne vois pas la plus-value par rapport à Donnarumma. Dire qu’il y a des matches mi-figue, mi-raisin, c’est bien, mais il y a aussi des mauvais matches, comme Marseille où il te crève » a-t-il déclaré, dans le Winamax FC.