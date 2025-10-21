Lucas Chevalier - PSG : Luis Enrique calme tout le monde en interne !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Loin d’être irréprochable depuis son arrivée au Paris Saint-Germain pour 55M€ (bonus compris), Lucas Chevalier conserve le soutien de Luis Enrique. En privé, l’entraîneur espagnol reste optimiste au sujet du portier tricolore, qu’il a publiquement défendu ce lundi, à la veille du match de Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen.

Lucas Chevalier savait dans quoi il mettait les pieds. Dans la foulée du sacre européen du PSG, et des performances majuscules de Gianluigi Donnarumma, l’ancien portier du LOSC a succédé à l’Italien, poussé vers la sortie après l’échec des négociations pour sa prolongation. Apprécié par Luis Campos et Luis Enrique, Lucas Chevalier a donc rejoint le Paris Saint-Germain pour 55M€ bonus compris.

Luis Enrique reste confiant Quelques semaines après son arrivée, le portier tricolore peine encore à faire l’unanimité. Malgré quelques arrêts de classe depuis le début de son aventure parisienne, des erreurs sont venues ternir le tableau, mais pas de quoi inquiéter Luis Enrique. Selon L’Équipe, l’entraîneur du PSG n’affiche aucune inquiétude en interne par rapport aux récentes prestations de son joueur, ayant conscience qu’il lui faudra du temps pour s’adapter à ce nouveau contexte et à son projet de jeu.