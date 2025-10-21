Lucas Chevalier - PSG : Luis Enrique calme tout le monde en interne !

Loin d’être irréprochable depuis son arrivée au Paris Saint-Germain pour 55M€ (bonus compris), Lucas Chevalier conserve le soutien de Luis Enrique. En privé, l’entraîneur espagnol reste optimiste au sujet du portier tricolore, qu’il a publiquement défendu ce lundi, à la veille du match de Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen.
Lucas Chevalier savait dans quoi il mettait les pieds. Dans la foulée du sacre européen du PSG, et des performances majuscules de Gianluigi Donnarumma, l’ancien portier du LOSC a succédé à l’Italien, poussé vers la sortie après l’échec des négociations pour sa prolongation. Apprécié par Luis Campos et Luis Enrique, Lucas Chevalier a donc rejoint le Paris Saint-Germain pour 55M€ bonus compris.
Luis Enrique reste confiant
Quelques semaines après son arrivée, le portier tricolore peine encore à faire l’unanimité. Malgré quelques arrêts de classe depuis le début de son aventure parisienne, des erreurs sont venues ternir le tableau, mais pas de quoi inquiéter Luis Enrique. Selon L’Équipe, l’entraîneur du PSG n’affiche aucune inquiétude en interne par rapport aux récentes prestations de son joueur, ayant conscience qu’il lui faudra du temps pour s’adapter à ce nouveau contexte et à son projet de jeu.
« J'aime la personnalité de Lucas, le niveau qu'il affiche »
Présent face à la presse ce lundi, Luis Enrique a d’ailleurs publiquement défendu Lucas Chevalier. « Je suis très content de Lucas, pour moi c'est l'une des meilleures options si ce n'est la meilleure. Je suis très content de ses performances. Quand on recrute un joueur, on réfléchit à long terme. Il a montré de la personnalité, a confié l’Espagnol. Je pense que vous ne vous rappelez pas pendant combien d'années vous avez critiqué Gigio Donnarumma. Pendant quatre ans, vous l'avez « tué » sportivement. Quand tu es gardien du PSG, tu dois apprendre à vivre avec ça. J'aime la personnalité de Lucas, le niveau qu'il affiche. On est très confiants sur le fait qu'il va être très important pour l'équipe pendant des années. L'important est ce que je vais voir de ses performances, et pour moi c'est suffisant. »