Transfert à 50M€ : Négociations confirmées pour le PSG !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG espère s’en séparer, Randal Kolo Muani sort d’une demi-saison mitigée en prêt à la Juventus. Si l’international français avait démarré en trombe, la suite de son aventure turinoise fut plus compliquée, avant de retrouver l’efficacité sur les derniers matchs. Interrogé avant la rencontre de dimanche, le directeur sportif de la Vieille Dame a évoqué des discussions avec le PSG.

La Juventus confirme des discussions avec le PSG

Interrogé par DAZN avant la rencontre de la Juve, Cristiano Giuntoli a fait le point sur les dossiers chauds du mercato, et notamment le dossier Kolo Muani. « Nous sommes en train de discuter avec Fenerbahçe et l'Ajax pour récupérer Kostic et Rugani, nous ferons de même avec le PSG et Chelsea pour Kolo Muani et Veiga », a fait savoir le directeur sportif. Le PSG ne s’opposera pas au départ de Randal Kolo Muani, à condition de s’y retrouver. Selon les récentes informations de la presse italienne, la direction parisienne voudrait inclure une obligation d’achat, tandis que la Juventus privilégie une simple option d’achat. L’opération pourrait atteindre la barre des 50M€ en cas d’accord.