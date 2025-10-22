Transfert à 4M€ : Le coup de pression de l’OL !

Pierrick Levallet

Le mercato a fait des dégâts à l’OL cet été. Le club rhodanien a perdu plusieurs de ses meilleurs éléments afin de stabiliser sa situation financière qui avait atteint un stade critique. Les dirigeants lyonnais ont ensuite cherché à offrir de nouvelles solutions à bas prix à Paulo Fonseca. Les Gones ont ainsi déboursé un peu moins de 4M€ pour s’attacher les services de Ruben Kluivert.

Ruben Kluivert déçoit à l'OL Mais jusqu’à présent, le défenseur central néerlandais n’a pas répondu aux attentes placées en lui. Le joueur de 24 ans peine à se montrer convaincant lorsque Paulo Fonseca lui donne une chance. L’entraîneur de l’OL a d’ailleurs mis la pression à Ruben Kluivert pour qu’il s’améliore à un point précis.