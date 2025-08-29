Transfert à 40M€ : Une «énorme pression» annoncée au PSG !

Arrivé cet été au PSG en provenance du LOSC, Lucas Chevalier n’a pas eu grand-chose à faire dans les buts parisiens pour le moment. N’ayant concédé aucun tir cadré sur ce début de championnat, le gardien de 23 ans sera néanmoins soumis à une énorme pression à Paris selon Gilles Bourges, ancien entraîneur des gardiens des Rouge et Bleu.
Le PSG a procédé à un gros remplacement cet été. Désireux de disposer d’un profil plus adéquat vis-à-vis de sa philosophie de jeu, Luis Enrique a réclamé l’arrivée de Lucas Chevalier au sein du club parisien. Recruté contre 40M€ (hors bonus), le jeune gardien français a déjà disputé trois rencontres avec le club de la capitale.
Chevalier peu inquiété pour le moment
Si sa première sortie contre Tottenham a été mouvementée, Lucas Chevalier n’a ensuite rien eu à faire face à Nantes et Angers. N’ayant subi aucun tir cadré, le portier de 23 ans attend son heure dans les buts du PSG. Ancien entraîneur des gardiens à Paris (20102013), Gilles Bourges estime que ce dernier sera soumis à beaucoup de pression dans les prochains mois.
« La pression peut être énorme, mais j’ai zéro doute sur Lucas Chevalier »
« L’idée, c’est qu’il soit un peu le onzième joueur de champ quand le PSG attaque. Il n’y a pas d’entraînement spécifique à ça. Disons qu’il faut arriver à rester concentré malgré l’ennui. Ce genre de gardien est formaté pour en arriver là, il a cette capacité d’oubli. La pression peut être énorme, mais j’ai zéro doute sur Lucas Chevalier quand je regarde ce qu’il sait faire et son talent », a-t-il confié auprès du Parisien.