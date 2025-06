Transfert à 40M€ : L'annonce inquiétante pour l'OM !

Les premières recrues sont très attendues à l'OM pour ce mercato. Différents noms circulent et dernièrement, c'est celui d'Igor Paixao qui a été associé au club phocéen. Ailier brésilien de Feyenoord, il a toutefois un prix important puisqu'on parlerait de 40M€. Mais voilà que l'OM pourrait prendre un énorme risque avec un tel investissement. Explications.

Connaissant bien Igor Paixao, Nicolas Clugnac a fait une confidence inquiétante à propos du joueur ciblé par l' OM . En effet, dans un entretien accordé au Phocéen, celui qui s'occupe du compte X Feyenoord France a expliqué : « C’est un joueur qui percute, crée des décalages et aime provoquer ses adversaires en un contre un. Il a une vraie capacité à repiquer de la gauche vers l’axe pour frapper, avec une excellente frappe de loin et une finition de qualité. Il enchaîne les matchs sans connaître de blessures majeures, ce qui en fait un joueur fiable. Néanmoins Il souffre d’inconstance depuis son arrivée, même si cela s’est amélioré au cours des trois derniers mois. Il reste à voir si cette progression est durable ou liée au rythme d’un match tous les trois jours. Enfin, il semble avoir atteint son plafond et il n’est pas certain qu’il dispose encore d’une grande marge de progression ».

Un prix trop élevé ?

Igor Paixao pourrait donc ne pas aller vraiment plus haut. Et forcément, pour un joueur qui vaudrait 40M€, c'est un risque pour l'OM. « Honnêtement, 40 millions me semblent excessifs. Personnellement, je n’aurais pas mis plus de 20 millions d’euros en raison de son irrégularité. Mais la capacité des clubs anglais à investir massivement et les progrès de Feyenoord dans la vente et la négociation de ses joueurs peuvent faire grimper son prix entre 30 et 40 millions d’euros », estime néanmoins Nicolas Clugnac.