Transfert à 31M€ : Le PSG a trouvé le «nouveau Thiago Silva» !

Alexis Brunet

À l’été 2013, le PSG décidait de recruter un jeune défenseur central du nom de Marquinhos. Arrivé en provenance de l’AS Rome contre un chèque de 31M€, le Brésilien est aujourd’hui devenu le capitaine du club de la capitale. Pour l’un de ses anciens coéquipiers, il était évident que le joueur de 31 ans allait prendre la succession de Thiago Silva.

Dans une équipe très jeune, Marquinhos fait figure d’exception au PSG. Le Brésilien est, du haut de ses 31 ans, l’un des joueurs les plus expérimentés du club de la capitale, mais il en est surtout le capitaine. Le défenseur central a hérité de ce rôle après le départ de Thiago Silva en 2020.

« On a tout de suite vu qu'il serait le successeur de Thiago Silva » Thiago Silva était un capitaine très respecté au PSG et Marquinhos a donc marché dans les pas de son compatriote. Selon un ancien coéquipier du joueur de 31 ans lors de ses premières années à Paris, interrogé par L’Équipe, il ne faisait aucun doute que le défenseur passé par Rome allait être le digne successeur d’O Monstro. « On a tout de suite vu qu'il serait le successeur de Thiago Silva. Il s'est mis dans sa roue, l'a observé et a répété ce que son capitaine faisait de mieux. »