PSG - Luis Enrique : Le grand retour qui se prépare !

Axel Cornic

Dès de son arrivée en 2023, Luis Enrique a fait un grand ménage au Paris Saint-Germain, avec l’envie d’entamer un tout nouveau cycle. Les victimes ont été nombreuses avec notamment Lionel Messi, Neymar ou encore Marco Verratti, même si ce dernier pourrait bientôt faire son grand retour.

Lorsqu'il a signé en 2012, personne ne le connaissait. Il faut dire que Marco Verratti sortait à peine d’une saison incroyable en Serie B et sans la connaissance d’un certain Leonardo du marché italien, il n’aurait peut-être jamais rejoint le PSG. Mais une décennie après, le milieu est considéré comme l’un des joueurs majeurs ayant porté le maillot parisien.

Verratti viré par Luis Enrique En tout cas jusqu’à ses dernières années, où des nombreuses polémiques ont éclaté. Son départ du PSG en 2023 ne s’est d’ailleurs pas fait sans tensions, avec Luis Enrique qui lui aurait tout simplement indiqué la porte de sortie. Depuis, Verratti évolue au Qatar, où il a porté les couleurs de Al-Arabi puis de Al-Duhail.