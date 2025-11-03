Surprise, le «nouveau Dembélé» affole le mercato !

Axel Cornic

La formation du Stade Rennais a livré plusieurs talents ces dernières années, avec évidemment Ousmane Dembélé, sacré Ballon d’Or 2025 avec le Paris Saint-Germain. Mais des nouveaux pourraient arriver avec notamment Kader Meïté, avant-centre de 18 ans qui commence à se faire une place en équipe première sous les ordres d’Habib Beye.

Certains clubs de Ligue 1 n’hésitent pas à lancer des jeunes talents dans le grand bain. C’est le cas du Stade Rennais, ou l’on a vu ces dernières années des Ousmane Dembélé ou encore des Désiré Doué se révéler avant d’exploser ailleurs. Et on connait la prochaine pépite...

« Il dit vouloir devenir titulaire avec le Stade Rennais, et je trouve que c’est un bel objectif » Il s’agit de Kader Meïté, qui en mai était déjà cité par son entraineur Habib Beye comme l’une des promesses de la formation rennaise. « Il dit vouloir devenir titulaire avec le Stade Rennais, et je trouve que c’est un bel objectif » avait expliqué le coach du club breton. « Il challenge tous les jours à l’entraînement ceux qui sont titulaires ou dans le groupe. Il est proche de l’équipe, et je n’aurais aucun problème à le mettre titulaire ».