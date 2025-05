Transferts : Une sensation de Ligue 1 a refusé le PSG

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 17 ans, Kader Meïté est l'une des rares satisfactions de la saison du côté du Stade Rennais. Révélation de la saison, l'attaquant avait été repéré très vite par les plus grands formateurs. Le PSG avait notamment coché son nom, mais le club breton lui avait fait signer un ANS (accord de non-sollicitation) en 2020.

Le Stade Rennais tient un phénomène dans son groupe. Agé de 17 ans , Kader Meïté s’est rapidement imposé dans le disposition de Habib Beye, malgré son manque d’expérience au plus haut niveau. Leader du groupe vainqueur de la Coupe Gambardella ce samedi, le natif de Créteil est promis à un brillant avenir selon son entraîneur.

Le Stade Rennais est sous le charme

« Il dit vouloir devenir titulaire avec le Stade Rennais, et je trouve que c’est un bel objectif. Il challenge tous les jours à l’entraînement ceux qui sont titulaires ou dans le groupe. Il est proche de l’équipe, et je n’aurais aucun problème à le mettre titulaire contre le PSG ou sur une autre échéance, car je sais ses qualités et ce qu’il est capable d’apporter » avait confié Beye en mars dernier.