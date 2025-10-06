Transfert à 30M€ : Le calvaire qui régale l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté contre 30M€ il y a un peu plus d’un an, Matt O’Riley a déjà quitté Brighton. Sa première saison avec les Seagulls a été marquée par une blessure à la cheville et une utilisation qui l’a parfois interrogé. Une aubaine pour l’OM, qui s’est attaché ses services sous la formule d’un prêt sans option d’achat et où l’international danois s’impose déjà.

Méconnu du grand public au moment de son arrivée le dernier jour du mercato, Matt O’Riley est déjà devenu un des hommes forts de Roberto De Zerbi. En six matchs disputés avec l’OM depuis son prêt en provenance de Brighton, le milieu de terrain âgé de 24 ans a été titularisé cinq fois et a inscrit son premier but samedi sur la pelouse de Metz (0-3).

Une blessure qui a plombé ses débuts à Brighton Matt O’Riley est venu à l’OM avec l’ambition de se relancer après une saison dernière mitigée avec Brighton. Recruté à l’été 2024 dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€, l’international danois (5 sélections) a eu un début d’aventure difficile avec Seagulls en raison d’une grave blessure à la cheville qui l’a tenu éloigné des terrains pendant deux mois.