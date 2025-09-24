Transfert à 23M€ : Un top joueur annoncé à l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM en toute fin de mercato estival avec un transfert à 23M€ en provenance de West Ham, Nayef Aguerd s'est immédiatement imposé comme un nouvel élément indispensable du onze de Roberto De Zerbi. Et Daniel Riolo qualifie d'ailleurs l'international marocain de « top défenseur » pour l'OM.

L'OM a changé une grande partie de son secteur défensif durant le mercato estival avec les arrivées de CJ Egan-Riley, Emerson Palmieri, Benjamin Pavard ou encore Nayef Aguerd. Ce dernier a coûté pas moins de 23M€ pour son transfert en provenance de West Ham, mais il enchaine les performances XXL à l'image de son nouveau match solide lundi soir face au PSG (1-0). Et Riolo ne tarit pas d'éloges au sujet de la nouvelle recrue de l'OM...

« C’est un vrai top défenseur » Lundi soir, après le match au micro de RMC Sport, Riolo s'est enflammé pour le défenseur marocain de l'OM : « Aguerd, l’homme du match, au-delà même de son but. Je ne sais pas si on a vraiment douté, car ça fait un petit moment qu’on le voyait plus, mais la belle impression qu’on avait de lui, ce qu’on pense de lui depuis longtemps, c’est un vrai top défenseur », explique l'éditorialiste.