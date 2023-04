Transfert à 20M€, l’OM tente un coup de poker

La rédaction

Arrivé l'été dernier à l'OM, Issa Kaboré a, très certainement, réalisé son meilleur match sous le maillot marseillais face à l'OL dimanche dernier. Après un début de saison difficile, le joueur, prêté par Manchester City jusqu'à la fin de la saison, semble monter en puissance, ce qui n'a pas échappé aux dirigeants marseillais, enclins à le conserver.

Le 16 avril pourrait marquer un tournant dans l'aventure d'Issa Kaboré à l'OM. Titularisé par Igor Tudor lors de la rencontre face à l'ESTAC, le joueur a réalisé une performance majuscule avant de confirmer face à l'OL dimanche dernier. Prêté par Manchester City avec option d'achat, Kaboré monte en puissance et pourrait bien bousculer la hiérarchie en cette fin de saison.

L'hypothèse d'un nouveau prêt

Les dirigeants de l'OM surveillent attentivement la situation de Kaboré, dont l'option d'achat est fixée à 20M€. Le club marseillais réfléchit à un moyen de le conserver sans dépenser une telle somme. Un nouveau prêt pourrait être la solution selon Romain Canuti.

Kaboré prêt à rester ?