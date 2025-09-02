Transfert à 20M€ : L’OM snobé, il vit un «rêve» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Longtemps annoncé dans le viseur de l’OM, avec qui il avait même trouvé un accord contractuel, Edon Zhegrova a finalement quitté le LOSC pour s’engager avec la Juventus, dans le cadre d’un transfert estimé à 20M€. L’ailier âgé de 26 ans a livré ses premiers mots après l’annonce de sa signature, lui qui vit un rêve en rejoignant les Bianconeri.

Comme attendu et bien qu’il était tombé d’accord avec l’OM, Edon Zhegrova a finalement quitté la Ligue 1. Entré dans la dernière année de son contrat au LOSC, l’international kosovar a rejoint la Juventus, qui a dépensé un montant estimé à 20M€ pour s’attacher ses services. « L'ailier kosovar Edon Zhegrova a rejoint la Juventus de manière définitive, signant un contrat qui le lie aux Bianconeri jusqu'en 2030 », a annoncé la Vieille Dame lundi dans un communiqué.

« Honnêtement, c’est un rêve pour moi » « Honnêtement, c’est un rêve pour moi. C’est un moment extraordinaire pour moi et ma famille, et je suis très fier et honoré de porter ce maillot. Je le porterai avec beaucoup de fierté et je donnerai le maximum pour l’équipe », a réagi Edon Zhegrova sur le site internet de la Juventus, avec qui l'international kosovar (34 sélections) espère marquer beaucoup de buts et surtout remporter des trophées.