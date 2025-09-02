Transfert à 20M€ : L’OM snobé, il vit un «rêve» !

Longtemps annoncé dans le viseur de l’OM, avec qui il avait même trouvé un accord contractuel, Edon Zhegrova a finalement quitté le LOSC pour s’engager avec la Juventus, dans le cadre d’un transfert estimé à 20M€. L’ailier âgé de 26 ans a livré ses premiers mots après l’annonce de sa signature, lui qui vit un rêve en rejoignant les Bianconeri.
Comme attendu et bien qu’il était tombé d’accord avec l’OM, Edon Zhegrova a finalement quitté la Ligue 1. Entré dans la dernière année de son contrat au LOSC, l’international kosovar a rejoint la Juventus, qui a dépensé un montant estimé à 20M€ pour s’attacher ses services. « L'ailier kosovar Edon Zhegrova a rejoint la Juventus de manière définitive, signant un contrat qui le lie aux Bianconeri jusqu'en 2030 », a annoncé la Vieille Dame lundi dans un communiqué.
« Honnêtement, c’est un rêve pour moi »
« Honnêtement, c’est un rêve pour moi. C’est un moment extraordinaire pour moi et ma famille, et je suis très fier et honoré de porter ce maillot. Je le porterai avec beaucoup de fierté et je donnerai le maximum pour l’équipe », a réagi Edon Zhegrova sur le site internet de la Juventus, avec qui l'international kosovar (34 sélections) espère marquer beaucoup de buts et surtout remporter des trophées.
« J’espère marquer et remporter des titres »
« Ma position préférée est celle d’ailier et, en ce qui concerne mon style de jeu, j’aime marquer, faire des passes décisives et aider l’équipe grâce à mes qualités. L’année dernière, ce fut un grand match et la Juve a été un adversaire difficile à affronter, mais maintenant je suis heureux d’être ici et de rejoindre mes coéquipiers dans cette équipe, j’ai hâte de les rencontrer. J’espère marquer et remporter des titres, c’est ce qui compte et je pense que nous pouvons y arriver », a ajouté Edon Zhegrova.