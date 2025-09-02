«Prêt à faire grève», l'OM au cœur d'un nouveau clash !

Axel Cornic

Une nouvelle fois, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont été très actifs sur le marché des transferts, avec pas moins de douze recrues à l’Olympique de Marseille. Mais tout n’a pas été parfait, puisque le club phocéen a tout de même rencontré quelques échecs au cours de l’été.

On annonçait un recrutement d’appoint à la fin de la saison dernière, mais comme souvent à Marseille, rien n’est allé comme prévu. Car l’équipe a été en grande partie chamboulée, puisqu’il y a eu autant de mouvements sur le front des arrivées que lors du lancement du projet mené par Roberto De Zerbi, il y a un an. Mais à l’OM, certains auraient aimé en faire plus…

« Ordonez était prêt à faire grève pour venir à l’OM » C’est le cas du directeur sportif Medhi Benatia, qui n’a notamment pas pu faire sauter le verrou du Club Bruges autour de Joel Ordóñez. « Ordóñez était prêt à faire grève pour venir à l’OM » a expliqué le spécialiste du mercato Fabrice Hawkins, au micro de RMC.