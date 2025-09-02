«Prêt à faire grève», l'OM au cœur d'un nouveau clash !

Une nouvelle fois, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont été très actifs sur le marché des transferts, avec pas moins de douze recrues à l’Olympique de Marseille. Mais tout n’a pas été parfait, puisque le club phocéen a tout de même rencontré quelques échecs au cours de l’été.
On annonçait un recrutement d’appoint à la fin de la saison dernière, mais comme souvent à Marseille, rien n’est allé comme prévu. Car l’équipe a été en grande partie chamboulée, puisqu’il y a eu autant de mouvements sur le front des arrivées que lors du lancement du projet mené par Roberto De Zerbi, il y a un an. Mais à l’OM, certains auraient aimé en faire plus…
« Ordonez était prêt à faire grève pour venir à l’OM »
C’est le cas du directeur sportif Medhi Benatia, qui n’a notamment pas pu faire sauter le verrou du Club Bruges autour de Joel Ordóñez. « Ordóñez était prêt à faire grève pour venir à l’OM » a expliqué le spécialiste du mercato Fabrice Hawkins, au micro de RMC.
« Ceballos avait dit oui au début »
« Ceballos, Benatia n’a pas réussi ? Bah si parce qu’il avait dit oui au début » a précisé Hawkins, concernant un Dani Ceballos qui a finalement snobé l’OM. « Sauf qu’après un autre club est entré dans la balance, il a réfléchi. Le Betis est arrivé, mais sans offre concrète. Il lui ont fait miroiter des choses ».