Transfert à 180M€ : Le Real Madrid reçoit une réponse cash !

Pierrick Levallet

En fin de saison, le Real Madrid pourrait se séparer de Vinicius Jr. Le Brésilien ne s’entend pas avec Xabi Alonso et refuse pour le moment d’étendre son engagement. Les dirigeants madrilènes penseraient ainsi à Erling Haaland pour le remplacer. Mais Manchester City ne serait pas spécialement vendeur pour le buteur norvégien.

Le Real Madrid pourrait perdre Vinicius Jr l’été prochain. L’international auriverde ne s’entend pas avec Xabi Alonso. Le joueur de 25 ans n’a toujours pas digéré d’avoir été relégué au second plan malgré son statut de star mondiale. Le Brésilien refuserait donc de prolonger son contrat pour le moment. Les Merengue réfléchiraient ainsi à le remplacer.

Le Real Madrid garde un oeil sur Haaland Et dans cette optique, le Real Madrid penserait toujours à Erling Haaland. La Casa Blanca n’a jamais écarté l’idée de recruter le buteur norvégien, et un départ de Vinicius Jr serait l’occasion rêvée pour l’associer avec Kylian Mbappé. Il faudra toutefois réussir à convaincre Manchester City, d’autant plus que Transfermarkt l’estime à 180M€.