Transfert à 180M€ : Le PSG révèle son projet avec Mbappé !

Axel Cornic

Après six années, Kylian Mbappé a décidé de quitter le Paris Saint-Germain pour poursuivre sa carrière au Real Madrid. Mais le club parisien semblait avoir d’autres plans avec sa star, dont le départ fait toujours parler avec notamment une audience ce lundi, devant les Prud’hommes.

Cela fait désormais depuis plus d’un an que Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain s’écharpent, avec un épisode important du feuilleton qui s’est déroulé ce lundi. Les deux parties se sont retrouvées pour régler leurs griefs devant les Prud’hommes, avec le joueur qui réclamerait près de 240M€ à son ancien club.

Le clash continue... La défense parisienne repose surtout sur l’accord passé avec Kylian Mbappé et son entourage en 2022, lors de sa prolongation de contrat. Le problème, c’est qu’à ce moment-là le joueur semblait déjà avoir pris la décision de partir, avec un an après sa mise à l’écart par le PSG et le début de la guerre froide entre les deux camps.