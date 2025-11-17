Transfert à 180M€ : Le PSG révèle son projet avec Mbappé !

Après six années, Kylian Mbappé a décidé de quitter le Paris Saint-Germain pour poursuivre sa carrière au Real Madrid. Mais le club parisien semblait avoir d’autres plans avec sa star, dont le départ fait toujours parler avec notamment une audience ce lundi, devant les Prud’hommes.
Cela fait désormais depuis plus d’un an que Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain s’écharpent, avec un épisode important du feuilleton qui s’est déroulé ce lundi. Les deux parties se sont retrouvées pour régler leurs griefs devant les Prud’hommes, avec le joueur qui réclamerait près de 240M€ à son ancien club.
Le clash continue...
La défense parisienne repose surtout sur l’accord passé avec Kylian Mbappé et son entourage en 2022, lors de sa prolongation de contrat. Le problème, c’est qu’à ce moment-là le joueur semblait déjà avoir pris la décision de partir, avec un an après sa mise à l’écart par le PSG et le début de la guerre froide entre les deux camps.
« On espère faire un transfert pour récupérer les 180 millions d'euros »
L’avocate du PSG présente ce lundi à l’audition devant les Prud’hommes explique notamment que le club avait tout prévu pour le futur transfert de Kylian Mbappé. « L'espoir, c'est soit qu'à l'été 2023 il dit ne pas faire la saison supplémentaire et à l'été 2023 on espère faire un transfert pour récupérer les 180 millions d'euros, soit il accepte la prolongation d'une année, cela donnait l'opportunité au PSG de le faire jouer et de le vendre à l'été 2024 » a déclaré Me Patricia Moyersoen, selon RMC.