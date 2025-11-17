Kylian Mbappé : La folle proposition à 110M€ du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mis à l’écart par le PSG à l’été 2023, Kylian Mbappé avait finalement été réintégré, sans pour autant prolonger son contrat, qui prenait fin l’année suivante. Selon l’avocate du capitaine de l’équipe de France, à cette période, le club de la capitale lui avait proposé une prolongation d’un an, avec une belle prime de 110M€, qui n’a pas été acceptée.

Présente devant le conseil des prud’hommes de mardi dans le cadre du litige qui oppose son client au PSG, une des avocates de Kylian Mbappé, Me Verheyden, est revenu sur le mois d’août 2023, quand l’international français avait été mis à l’écart par le club en raison de son refus de prolonger son contrat. « Le joueur est chamboulé intérieurement, avec l’idée de ne pas jouer de la saison », a-t-elle déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport.

« Il rencontre le même jour le président, devant l'entraîneur et le directeur sportif, pour lui mettre un autre coup de pression » « Le 11 août, il me demande d'écrire au club pour faire une proposition. Pour avoir le droit de jouer, il propose de renoncer à deux primes qui représentent à elles deux 55 millions d'euros brut, offre valable 48 heures, le PSG ne donne aucune suite. La pression ne baisse pas, il est mis de côté pour la 1ère journée de Ligue 1. Il rencontre le même jour le président, devant l'entraîneur et le directeur sportif, pour lui mettre un autre coup de pression, et lui redire qu'il ne peut pas partir libre », a assuré Me Verheyden.