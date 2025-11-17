PSG - Transfert à 300M€ : La révélation du clan Mbappé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce mardi, le clan Kylian Mbappé et le PSG se retrouvaient devant le conseil des prud’hommes dans le cadre du litige qui oppose toujours les deux parties. Le club de la capitale réclame 180M€ à l’attaquant du Real Madrid en compensation de son transfert avorté à l’été 2023 après une offre de 300M€ d’Al-Hilal, mais l’avocate du joueur assure que cette proposition n'est jamais arrivée entre ses mains.

En conflit depuis plusieurs mois, les représentants de Kylian Mbappé et le PSG étaient devant le conseil des prud’hommes ce mardi. L’international français réclame 240M€ de dommages et intérêts à la suite du préjudice subi après son départ pour le Real Madrid à l’été 2024 et reproche également l’absence de requalification de son CDD en CDI.

L’avocate de Mbappé dément une offre de 300M€ d’Al-Hilal Le PSG de son côté demande 180M€ à Kylian Mbappé. Une somme que le club de la capitale justifie par la compensation de son transfert avorté à l’été 2023, alors qu’Al-Hilal avait fait une offre de 300M€ le 22 juillet afin de s’attacher les services du capitaine de l’équipe de France.