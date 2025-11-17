PSG - Transfert à 120M€ : Le rêve fou de Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà courtisé par le PSG ces derniers mois, comme confirmé par le principal intéressé, Julian Alvarez reste dans le collimateur de Luis Enrique. Mais pour convaincre l’Atlético de Madrid de céder le champion du monde argentin, une offre de 120M€ sera nécessaire si l’on en croit les informations de Sky Sports.

« Quand j'ai signé à l'Atlético l'an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait. » Il y a quelques jours, Julian Alvarez confirmait dans les colonnes de France Football l’information selon laquelle le PSG souhaitait s’attacher ses services à l’été 2024. Finalement, l’ancien attaquant de Manchester City a pris le chemin de Madrid.

Luis Enrique apprécie l’Argentin Un an et demi plus tard, le Paris Saint-Germain lorgnerait toujours le champion du monde argentin si l’on en croit Sky Sports, affirmant ce lundi que Luis Enrique est un grand admirateur, et vice-versa. Julian Alvarez se verrait bien en effet évoluer sous les ordres du technicien espagnol, mais cette collaboration a un prix.