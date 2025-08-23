Transfert à 15M€ : La terrible réponse lâchée par Rabiot qui ne va pas arranger l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si un accord a été trouvé avec Bologne pour le transfert de Jonathan Rowe, l’OM doit encore trouver une porte de sortie à Adrien Rabiot. En ce sens, Galatasaray est intéressé et pourrait se rapprocher des 15M€ réclamés par Marseille, mais cette destination n’a pas les faveurs de l’international français.

Après avoir placé Jonathan Rowe (22 ans) et Adrien Rabiot (30 ans) sur le marché des transferts, à la suite de leur violente altercation la semaine dernière à Rennes (1-0), l’OM a rapidement trouvé une porte de sortie à l’international Espoirs anglais. Ce dernier est arrivé vendredi à Bologne, avec qui il va bientôt s’engager officiellement, dans le cadre d’un transfert estimé à 19,5M€ bonus compris.

La piste Galatasaray a les faveurs de l’OM, pas de Rabiot En ce qui concerne Adrien Rabiot, en plus de l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus, Galatasaray est également intéressé, comme indiqué par Foot Mercato, mais l’international français (53 sélections) a repoussé l’approche du club turc, ce que confirme La Provence. Ce dernier, déjà là l’été dernier, aurait pourtant pu se rapprocher des 15M€ espérés par l’OM, mais cette piste n’a pas les faveurs du milieu de terrain. Selon le quotidien régional, Adrien Rabiot veut disputer la Ligue des champions, en France ou dans un des quatre grands championnats européens.