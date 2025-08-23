Transfert à 15M€ : La terrible réponse lâchée par Rabiot qui ne va pas arranger l'OM !

Si un accord a été trouvé avec Bologne pour le transfert de Jonathan Rowe, l’OM doit encore trouver une porte de sortie à Adrien Rabiot. En ce sens, Galatasaray est intéressé et pourrait se rapprocher des 15M€ réclamés par Marseille, mais cette destination n’a pas les faveurs de l’international français.
Après avoir placé Jonathan Rowe (22 ans) et Adrien Rabiot (30 ans) sur le marché des transferts, à la suite de leur violente altercation la semaine dernière à Rennes (1-0), l’OM a rapidement trouvé une porte de sortie à l’international Espoirs anglais. Ce dernier est arrivé vendredi à Bologne, avec qui il va bientôt s’engager officiellement, dans le cadre d’un transfert estimé à 19,5M€ bonus compris.
La piste Galatasaray a les faveurs de l’OM, pas de Rabiot
En ce qui concerne Adrien Rabiot, en plus de l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus, Galatasaray est également intéressé, comme indiqué par Foot Mercato, mais l’international français (53 sélections) a repoussé l’approche du club turc, ce que confirme La Provence. Ce dernier, déjà là l’été dernier, aurait pourtant pu se rapprocher des 15M€ espérés par l’OM, mais cette piste n’a pas les faveurs du milieu de terrain. Selon le quotidien régional, Adrien Rabiot veut disputer la Ligue des champions, en France ou dans un des quatre grands championnats européens.
L’AS Monaco n’est pas intéressée
En Ligue 1, cela lui laisse peu d’options, puisqu’il est difficile de l’imaginer faire son retour au PSG. Il ne reste plus que l’AS Monaco, qui, par la voix de son directeur général, Thiago Scuro, a fermé la porte : « Est-ce que nous sommes intéressés par Adrien Rabiot ? Nous n’avons jamais discuté ici de cette signature potentielle. Donc la réponse est non, si nous n’en avons jamais discuté… » D’après les informations du journaliste Alfredo Pedulla, une autre option pour Adrien Rabiot pourrait être Naples, qui serait venu aux renseignements vendredi, alors que l’AC Milan serait toujours intéressée.