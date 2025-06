Transfert à 100M€ : L’énorme coup pour écœurer le PSG !

Après n’avoir pas réussi à s’imposer au PSG, Hugo Ekitike a décidé de prendre le chemin de l’Allemagne et plus précisément de Francfort. Le Français s’est complètement relancé en Bundesliga, si bien qu’on parle d’un transfert à 100M€ cet été. Manchester United serait le favori, mais tenterait de faire baisser la note en ajoutant des joueurs dans l’opération. Un procédé qui ne fait pas les affaires de Paris, qui possède un pourcentage à la revente pour l’ancien Rémois.

Depuis quelques temps, le PSG semble bien décidé à miser sur les jeunes joueurs et, si possible, français. Ainsi, des joueurs comme Bradley Barcola ou bien Désiré Doué font le bonheur du club de la capitale, mais il y a quelques saisons, ce n’était pas la même chose. Les dirigeants parisiens préféraient faire appel à des stars étrangères, comme Lionel Messi ou Neymar par exemple.

Il y a quelques saisons, le PSG pouvait notamment aligner une attaque composée de Lionel Messi , Neymar et Kylian Mbappé , ce qui a forcément nuit au développement de certains joueurs, car les trois stars disputaient presque toutes les rencontres. Alors qu’il était arrivé en 2022 à Paris , Hugo Ekitike n’a par exemple pas vraiment eu l’occasion de se faire une place dans l’effectif du champion d’ Europe 2025. Il a donc fini par quitter le club de la capitale lors de l’été 2024, pour prendre la direction de Francfort .

Manchester United veut faire baisser le prix d’Ekitike

En Allemagne, Hugo Ekitike s’est complètement relancé, avec 22 buts et 12 passes décisives cette saison. Le Français a donc attiré l’œil de certains prétendants, et notamment du côté de l’Angleterre. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano pour Caught Offside, c’est d’ailleurs Manchester United qui serait le plus intéressé. Les Red Devils chercheraient même à faire baisser le prix demandé pour l’ancien Parisien (100M€) en offrant des joueurs en échange, comme Rasmus Hojlund ou bien Joshua Zirkzee. Reste à voir si ce genre d’opération pourrait tenter Francfort, mais en tout cas cela ne fera pas les affaires du PSG, qui dispose d’un pourcentage à la revente pour l’attaquant.