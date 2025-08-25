Transfert à 0€, l'OM a choisi sa prochaine recrue !

Alexis Brunet

Dans cette fin de mercato, l’OM est en feu. Le club phocéen cherche à boucler plusieurs transferts, dont celui de Dani Ceballos par exemple. Toutefois, Marseille cherche à se renforcer à d’autres postes, dont celui de latéral gauche. Pablo Longoria pense notamment à Emerson Palmieri de West Ham, qui aurait l’avantage d’être libre en juin 2026. Une bonne affaire donc pour les Olympiens.

Pablo Longoria va avoir beaucoup de travail ces prochains jours. Le dirigeant espagnol a l’habitude d’être très actif lors des périodes de mercato et cela sera encore plus le cas maintenant qu’il ne reste que quelques jours avant la fermeture du marché des transferts. Roberto De Zerbi l’a affirmé, il souhaite encore plusieurs renforts, ce qui met la pression au président de l’OM.

L’OM veut Ceballos au milieu de terrain Environ cinq nouveaux joueurs pourraient arriver à l’OM avant la fin du mercato, dont peut-être Dani Ceballos. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Pablo Longoria pisterait son compatriote pour potentiellement remplacer Adrien Rabiot qui est lui partant. Le joueur du Real Madrid serait d’ailleurs partant pour rejoindre le sud de la France et des discussions seraient en cours avec son entourage. Un potentiel renfort très expérimenté, qui pourrait bien en appeler un autre.