Transfert à 0€ : Les retrouvailles avec le PSG sont annulées !

Alors que dernièrement Luis Enrique donne sa chance à de nombreux jeunes du centre de formation, certains ont tout de même décidé de quitter Paris cet été. C’est notamment le cas d’Axel Tape, qui a rejoint le Bayer Leverkusen gratuitement. Alors que les deux clubs doivent s’affronter prochainement en Ligue des champions, le défenseur central va malheureusement louper le match.
La saison dernière, le PSG a réalisé son rêve en remportant la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Cette année, les Parisiens sont déterminés à réaliser le doublé et ils sont d’ailleurs bien partis pour cela avec deux victoires lors de leurs deux premiers matchs, dont un succès de prestige face au FC Barcelone (2-1).
PSG - Bayer Leverkusen le 21 octobre
Après l’Atalanta Bergame et le FC Barcelone, c’est avec un cador allemand que le PSG a rendez-vous pour son troisième match de Ligue des champions. Le 21 octobre prochain, les Parisiens défient le Bayer Leverkusen à l’extérieur. Une rencontre qui vaudra le coup d’œil car la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées c’était lors de la saison 2013-2014.
Axel Tape va manquer ses retrouvailles avec le PSG
Malheureusement, le 21 octobre prochain, le PSG ne pourra pas retrouver un de ses anciens joueurs. En effet, comme le rapporte L’Équipe, Axel Tape sera forfait pour la rencontre de C1 à cause d’un claquage musculaire survenu mercredi contre le PSV Eindhoven (1-1). Le défenseur central de 18 ans avait quitté le club de la capitale gratuitement cet été pour signer son premier contrat professionnel au Bayer Leverkusen. Il devrait être absent des terrains pour quatre à six semaines.