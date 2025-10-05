Transfert à 0€ : Les retrouvailles avec le PSG sont annulées !

Alexis Brunet

Alors que dernièrement Luis Enrique donne sa chance à de nombreux jeunes du centre de formation, certains ont tout de même décidé de quitter Paris cet été. C’est notamment le cas d’Axel Tape, qui a rejoint le Bayer Leverkusen gratuitement. Alors que les deux clubs doivent s’affronter prochainement en Ligue des champions, le défenseur central va malheureusement louper le match.

La saison dernière, le PSG a réalisé son rêve en remportant la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Cette année, les Parisiens sont déterminés à réaliser le doublé et ils sont d’ailleurs bien partis pour cela avec deux victoires lors de leurs deux premiers matchs, dont un succès de prestige face au FC Barcelone (2-1).

PSG - Bayer Leverkusen le 21 octobre Après l’Atalanta Bergame et le FC Barcelone, c’est avec un cador allemand que le PSG a rendez-vous pour son troisième match de Ligue des champions. Le 21 octobre prochain, les Parisiens défient le Bayer Leverkusen à l’extérieur. Une rencontre qui vaudra le coup d’œil car la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées c’était lors de la saison 2013-2014.