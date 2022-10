Foot - Mercato

Griezmann, Leao, Longoria... Toutes les infos mercato du 16 octobre

Publié le 16 octobre 2022 à 12h02

Arthur Montagne

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Mercato : Après son calvaire, Griezmann fait un aveu

Enfin libéré de ses galères, Antoine Griezmann est désormais officiellement un joueur de l'Atlético de Madrid. Soulagé, il a marqué contre l'Athletic Bilbao samedi soir. Et après le match, l'international français a affiché son soulagement : « Il y avait ce truc de ne pas commencer et il y avait cette frustration. Je veux aider l'équipe, j'essaie de donner le meilleur de moi-même, que je sois titulaire ou remplaçant. Demain, je serai heureux parce que mon fils me demandera si j'ai marqué et je pourrai lui dire oui ».



PSG : Un club débarque pour Rafael Leão

Très apprécié par Luis Campos, Rafael Leão fait partie des options pour le mercato du PSG. Néanmoins, le club de la capitale ne sera pas seul dans ce dossier puisque l'international portugais brille à l'AC Milan. Ainsi, selon les informations du Daily Star , Manchester United souhaiterait également recruter Rafael Leão l'été prochain. Une sacrée concurrence pour le PSG.



OM : Longoria fait une confidence sur son aventure à Marseille