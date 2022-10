Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria fait une grosse confidence sur son aventure à Marseille

Publié le 16 octobre 2022 à 09h00

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Nommé président de l’OM en février 2021 en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud à seulement 34 ans, Pablo Longoria a su stabiliser le club olympien. Auteur de plusieurs gros mercatos, le dirigeant espagnol a confié qu’il se sentait toujours aussi bien dans l’environnement marseillais.

Février 2021, l’OM est au fond du trou, André Villas-Boas s’est vu refuser sa démission et la position de Jacques-Henri Eyraud, le bras droit de Frank McCourt, semble plus que jamais menacée. Face à cette situation, l’actionnaire américain décide de trancher et nomme Pablo Longoria en tant que président. Une promotion exceptionnelle pour le directeur sportif espagnol, âgé seulement de 34 ans à cet instant. Le défi est grand mais Pablo Longoria ne recule pas et il lance sa révolution en faisant venir Jorge Sampaoli.

Avec Longoria, l’OM va mieux

Depuis, l’OM s’est stabilisé. Même si le technicien argentin a dit stop après seulement un an et demi, le club de la cité phocéenne a fait son retour en Ligue des Champions. Et vu la dernière campagne catastrophique sous le mandat d’André Villas-Boas, les deux victoires consécutives contre le Sporting ont rassuré tout le monde. De son côté, Pablo Longoria se sent toujours aussi bien dans son rôle de président.

Mañana, entrevista en exclusiva en la web y en el papel de @diarioas con Pablo Longoria, presidente del OM, en la previa del Clasico ante el PSG. El español, a sus 36 años, está haciendo un trabajo extraordinario en Francia.Seguimos 💪💪 pic.twitter.com/21KM0P5IEy — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) October 15, 2022

«Je me sens très bien en ce moment»