Mercato - OM : Brillant avec Tudor, il revient sur son calvaire avec Sampaoli

Publié le 12 octobre 2022 à 22h15

D’abord blacklisté par Jorge Sampaoli, Amine Harit aura mis du temps à faire son trou à l’OM. Finalement, l’international marocain a gagné le droit de revenir pour une nouvelle saison, cette fois sous les ordres d’Igor Tudor. Si tout va beaucoup mieux cette année, le milieu offensif de 25 ans est revenu sur ses débuts compliqués la saison dernière.

Avant de briller sous les ordres d’Igor Tudor, Amine Harit en a vu de toutes les couleurs avec l’OM. Avec Jorge Sampaoli, l’international marocain a longtemps été mis de côté avant de s’imposer en fin de saison. Un premier exercice en demi-teinte pour Harit.

Avec Tudor, tout va mieux pour Harit

Cependant, avec la nomination d’Igor Tudor, Amine Harit a fait son retour à l’OM le dernier jour du mercato. Pour le moment, cette deuxième aventure olympienne se passe très bien puisque l’ancien joueur de Schalke 04 s’impose petit à petit dans le onze de Tudor.

« Depuis le début de saison, je me sens encore mieux que l’année dernière »