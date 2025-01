Tout le monde l'a oublié, l'OM prépare son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à dégraisser son effectif d'ici la fin du mercato, l'OM ne s'est pour le moment sépara que d'un seul joueur à savoir François-Régis Mughe. Mais Pablo Longoria compte bien accélérer des les prochains jours et alors que de nombreux joueurs sont concernés, Ruben Blanco cherche une porte de sortie. Doublure de Pau Lopez l'été dernier, le portier espagnol a totalement disparu de la circulation cette saison.

Lors du précédent mercato estival, l'OM s'était montré particulièrement actif pour renforcer son effectif qui avait été totalement chamboulé sous l'impulsion de Roberto De Zerbi. Douze nouveaux joueurs étaient arrivés, et une dizaine d'autres étaient partis. Aucun secteur de jeu n'avait été oublié.

L'OM a chamboulé le poste de gardien de but

Et pour cause, même dans les buts, Roberto De Zerbi avait réclamé un changement drastique. Ainsi, Pau Lopez a été poussé au départ et a été prêté à Gérone, puisque Geronimo Rulli est arrivé pour occuper le poste de titulaire avec une nouvelle doublure : Jeffrey De Lange. Et Ruben Blanco dans tout cela ?

Oublié, Ruben Blanco est poussé au départ

Le portier espagnol, doublure de Pau Lopez la saison dernière, a totalement disparu de la circulation cette saison, mais si tout le monde l'a oublié, il est pourtant toujours sous contrat avec l'OM. Et selon les informations de La Provence, le club phocéen lui cherche une porte de sortie cet hiver. Ce qui ne sera pas chose aisée compte tenu de la complexité du marché des gardiens de but. Surtout en janvier.