«Tout est clair», Mourinho prévient le PSG

Axel Cornic

En fin de contrat avec l’AS Roma, José Mourinho est évopqué comme une possible option au Paris Saint-Germain, en cas de catastrophe avec Luis Enrique. Présent en conférence de presse ce mercredi avant le match de Ligue Europa face au Sheriff Tiraspol, le Special One s’est exprimé au sujet de son avenir.

Assez décrié après ses passages à Manchester United ou Tottenham, José Mourinho s’est totalement relancé à l’AS Roma. Il a notamment offert un premier titre européen au club giallorosso, frôlant d’ailleurs un deuxième consécutif la saison d’après. De quoi séduire les supporters, qui ne voient désormais plus l’avenir sans lui.

Mourinho, le nouveau roi de Rome

Car la fin de contrat de Mourinho et si elle semble avoir attiré l’attention de clubs comme le PSG et le Real Madrid, elle a également poussé les fans romains à se mobiliser en faveur d’une prolongation de leur entraineur. Un dossier pour le moment assez délicat, puisque la relation entre le Portugais et les propriétaires de l’AS Roma ne seraient pas idylliques.

« J’apprécie les manifestations publiques, elles créent plus d'empathie avec les fans »