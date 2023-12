L’avenir de Mourinho se joue maintenant, le PSG dans le coup ?

Axel Cornic

Très aimé par les supporters de l’AS Roma, José Mourinho s’approche tout doucement de la fin de son contrat, ce qui ne manque pas d’éveiller l’intérêt de certains gros clubs européens. Cet épineux dossier pourrait se décider dès maintenant, alors que l’on lie souvent le Special One au Paris Saint-Germain ou encore à un retour au Real Madrid.

Décidément, l’Italie réussit plutôt bien à José Mourinho. Lors de son premier passage, il s’est affirmé comme l’un des meilleurs entraineurs de sa génération en signant un triplé Coppa Italia, Serie A et Ligue des Champions avec l’Inter. Désormais, il semble s’être totalement relancé à l’AS Roma, même si les titres n’ont pas été aussi nombreux.

Annoncé au PSG, il refuse une offre XXL https://t.co/C5y6MtqBeU pic.twitter.com/XFIOTBV5XV — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

Mourinho a de nouveau la cote en Europe

Et les belles choses montrées avec les Giallorossi pourraient bien pousser les cadors européens à s’intéresser à lui ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , cela serait déjà le cas et la fin de son contrat en juin prochain ne le rendrait que plus intéressant. Aucun véritable prétendant n’est dévoilé, mais le Portugais a souvent été annoncé au PSG ces derniers mois.

Il aimerait rester à la Roma, mais...

Le quotidien nous explique que pour le moment, la priorité de José Mourinho serait de rester à l’AS Roma. Sauf qu’il réclamerait une prolongation de deux ans, soit jusqu’en juin 2026. Or, les dirigeants giallorossi n’auraient l’intention que de lui proposer une seule année supplémentaire, notamment à cause de certains désaccord internes qui n’ont pas plus aux propriétaires américains.