Foot - Mercato

Mercato : Mourinho raconte son départ de Tottenham !

Publié le 10 mai 2022 à 12h26 par La rédaction mis à jour le 10 mai 2022 à 12h28

A l'occasion d'une interview, José Mourinho a évoqué son ressenti quant à son licenciement de Tottenham survenu il y a un an.