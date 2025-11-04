Thierry Henry : La signature secrète à l’étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du FC Barcelone de 2007 à 2009, Thierry Henry avait rejoint la Catalogne en provenance d’Arsenal. Véritable légende des Gunners, le champion du monde 1998 avait ainsi été transféré par le club londonien. Un transfert à propos duquel Pierre Ménès avait été mis au courant plusieurs semaines avant l’officialisation par Thierry Henry. Mais tout cela était resté secret.

« Il m’avait dit de ne pas le dire » C’est sur sa chaine Youtube que Pierre Ménès a raconté cette anecdote à propos du transfert de Thierry Henry au FC Barcelone. Le journaliste sportif a expliqué : « La plus grosse info que j’ai gardée pour moi par respect pour celui qui me l’a donnée ? Certainement la signature de Thierry Henry à Barcelone. Il me l'a annoncé près de 2 mois avant que ce soit officiel. A l’époque, j’avais des relations plus que privilégiées avec Thierry. Il m’avait dit de ne pas le dire et quand on me dit de pas dire un truc, je ne le dis pas ».