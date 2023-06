Terrible, c’est déjà fini pour Zinédine Zidane

Axel Cornic

Considéré comme l’un des entraineurs les plus talentueux de sa génération, Zinédine Zidane n’a plus de club depuis deux ans. Ce n’est pas l’envie de revenir qui manque, mais l’ancien du Real Madrid semble vouloir se concentrer sur la Juventus, qui traverse une petite crise depuis un an... mais qui ne devrait pas changer d’entraineur.

Après avoir impressionné la planète au Real Madrid, avec notamment trois Ligues des Champions consécutives, Zinédine Zidane a disparu de la circulation. On ne l’a en effet plus vu sur un banc depuis juin 2021 et pour le moment, aucune piste ne semble se décanter.

Allegri prêt à laisser sa place à Zidane ?

D’après les informations de RMC Sport , Zidane souhaiterait prendre les rênes de la Juventus, dont il a porté les couleurs en tant que joueur et où il a notamment remporté un Ballon d’Or en 1998. Mais tout va dépendre de Massimiliano Allegri, actuellement sur le banc de la Juve et qui ne semble pas en instance de départ, puisque son contrat court jusqu’en juin 2025 et ses dirigeants l’ont récemment conforté... en dépit d’une saison catastrophique, décidée en grande partie par un retrait de 10 points pour fraude.

« Allegri est impliqué dans le projet Juve qui est compliqué et difficile, mais il l'a épousé et je ne pense pas que quelque chose de sensationnel se produise »