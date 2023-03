Taclé pour son transfert à l'OM, il répond sur les réseaux sociaux

Thibault Morlain

Ces dernières années, la quête du « grantatakan » a été l'un des grands sujets du côté de l'OM. Sur la Canebière, on est à la recherche d'un buteur capable de porter le projet olympien. Un poste et un club que Djibril Cissé connait bien. Buteur de l'OM pendant 3 saisons, l'ex-international français a d'ailleurs répondu à certains détracteurs à propos de son transfert au sein du club phocéen.

Alors qu'on a connu Djibril Cissé du côté de l'AJ Auxerre puis à Liverpool, en 2006, l'attaquant débarque à l'OM, d'abord sous la forme d'un prêt avant d'y être définitivement transféré. Ayant joué deux saisons complètes sur la Canebière, Cissé aura marqué 37 buts et depuis, il garde un incroyable souvenir de son aventure du côté de Marseille. Chez les supporters, on a visiblement d'autres souvenirs de Djibril Cissé, comme notamment celui de son arrivée en béquilles.

« Y'a que à l'OM qu'on voit ça »

Sur les réseaux sociaux, un internaute n'a pas manqué de rappeler ce moment à propos de Djibril Cissé. On peut ainsi y voir l'ex-attaquant de l'OM en béquilles au moment de son arrivée au sein du club phocéen. « Dites vous que Djibril Cissé est arrivé comme ça à la visite médicale et qu'il a signé le contrat. Y'a que à l'OM qu'on voit ça », a également expliqué celui qui a posté cette photo.

