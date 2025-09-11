Surprise, une star a failli claquer la porte du PSG !

Axel Cornic

C’est un mercato assez clame que nous a livré le Paris Saint-Germain, qui a seulement souhaité apporter quelques ajustements à son équipe. Il y a tout de même eu un départ important avec Gianluigi Donnarumma, qui a été poussé vers la sortie et a finalement rejoint Pep Guardiola à Manchester City. Et une autre vedette parisienne aurait pu le suivre...

Une page s’est tournée. Arrivé en 2021, Gianluigi Donnarumma semblait pouvoir devenir le gardien du PSG pour des longues années. Finalement, ça n’a duré que quatre saisons. A Paris, on a en effet décidé de lâcher l’international italien pour tout miser sur Lucas Chevalier, jeune talent du LOSC.

« Moi je vous le dis, il y a eu débat et il y a eu des états d'âmes » Il aurait pu y avoir un autre départ de taille cet été, puisque Fabrice Hawkins assure que Bradley Barcola a eu des doutes sur son avenir au PSG. « Tout le monde nous a expliqué cet été que Barcola voulait rester et prolonger avec le PSG, il n’y avait pas de débat. Moi je vous le dis, il y a eu débat et il y a eu des états d'âmes » a expliqué le journaliste de RMC, qui a récemment sorti un livre sur les coulisses du club parisien intitulé De l’enfer au paradis.